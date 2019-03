Investeerders zien brood in overname winkelketen CoolCat

Winkels blijven open

Volgens Van Wijk blijven de tachtig winkels de komende weken nog open. Er is nog voldoende kledingvoorraad. Bij de Nederlandse CoolCat –gespecialiseerd in kinder- en tienerkleding – werken 1180 mensen. Zij hebben maandag allemaal hun ontslag gekregen. ,,Ze hebben recht op loon tot het einde van de opzegtermijn, dus ze zullen nog zeker 4 tot 6 weken aan het werk blijven. In de tussentijd hopen we snel duidelijkheid te geven over de toekomst van het bedrijf.’’ Via de webshop kan overigens niks meer worden besteld. Ook kunnen klanten geen CoolCat-cadeaukaarten meer inleveren.