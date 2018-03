Is de stad straks alleen nog voor de rijken?

VIDEOBij de Universiteit van Nederland zie je elke week een minicollege over een thema dat veel mensen bezighoudt. Deze keer: is wonen in de stad straks echt alleen nog voor de rijken? En zo ja, zou dit erg zijn?

Het is algemeen bekend: de huizenprijzen in Amsterdam hebben een recordhoogte bereikt. Tussen 2013 en 2017 steeg de gemiddelde huizenprijs er met 150.000 euro. Dit is grotendeels te wijten aan gentrificatie: het proces waarbij een vervallen wijk of buurt wordt opgeknapt en een woonwijk wordt voor de hogere inkomens.



De term wordt inmiddels in één adem genoemd met de komst van young urban professionals (oftewel yuppen) die in dure huizen wonen, expats, hippe koffietentjes, het tekort aan huurwoningen en het wegtrekken van de oorspronkelijke bewoners van de stad. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de grote steden kwam dit onderwerp veelvuldig aan bod.

Middenklasse

Cody Hochstenbach (Universiteit van Amsterdam) deed onderzoek naar dit fenomeen. Dat toont aan dat op dit moment de overheid het proces van gentrificatie actief aanjaagt: het zou goed zijn voor de stad. Het gevolg van dit beleid is te zien in alle grote Nederlandse steden. Oude arbeiderswijken worden populair bij de middenklasse, gevels worden opgeknapt en pleintjes worden aangelegd, waar hippe horecazaken zich vestigen.



Maar gentrificatie heeft ook negatieve gevolgen. Door de stijgende huizenprijzen worden lagere en middeninkomens uitgesloten van de woningmarkt en wordt steeds meer stilstand geconstateerd. Zo nam in Amsterdam tussen 2007 en 2016 het aantal toewijzingen van sociale corporatiewoningen met maar liefst 40 procent af.



Mensen die per se in de stad willen wonen, moeten flinke offers brengen. Zij zullen een groter deel van hun inkomen moeten reserveren voor wonen of zich erbij neerleggen dat ze op hun dertigste nog in een studentenhuis wonen. Een ander gevolg is dat de lagere en middeninkomens (en in toenemende mate de hogere middeninkomens) steeds meer aan de rand van de stad komen te wonen.



Onder druk

Volgens Cody Hochstenbach komt betaalbaar wonen voor iedereen op deze manier onder druk te staan, niet alleen voor de armsten. Dat is spijtig, want een stad is gebaat bij diversiteit. Gentrificatie in extreme vorm leidt tot sociale en ruimtelijke segregatie, waardoor er bijvoorbeeld gebieden met veel criminaliteit kunnen ontstaan.