Italië belast energiebedrijven meer om vijf miljoen gezinnen te helpen bij oplopende energiekosten

reacties Zo reageert Nederland op de persconfe­ren­tie van Kuipers: ‘Het land gaat niet voor iedereen open’

Nederland zette gisteravond een enorme stap in de terugkeer naar het oude normaal. We nemen afscheid van het omstreden coronatoegangsbewijs en de 1,5 meter, de horeca en de cultuursector mogen straks weer tot diep in de nacht open, het advies om thuis maar vier mensen per dag te ontvangen verdwijnt én het reizen naar het buitenland wordt weer een stuk aantrekkelijker. Hoe reageren Nederlanders op de versoepelingen?

16 februari