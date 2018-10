Italië stuurt aan op clash met Brussel

De populistische regering van Italië heeft vorige week de knuppel in het hoenderhok gegooid. In plaats van de door Brussel gewenste bezuinigingen om de staatsschuld naar beneden te brengen, wil de Italiaanse regering de schuld verder laten oplopen met een reeks ambitieuze uitgaven.

‘Een bron van ernstige zorg’ en een ‘afwijking van de regels zonder precedenten’ noemden EU-commissarissen Pierre Moscovici (Financiën) en Valdis Dombrovskis (Euro) de cijfers die de Italiaanse regering had ingeleverd in hun brief van afgelopen donderdag aan de Italiaanse minister van Financiën Giovanni Tria.

Esthetisch oordeel

Premier Giuseppe Conte heeft nadien al laten weten de begrotingsplannen van de regering juist ‘steeds mooier’ te vinden. Moscovici, die naar Rome was gevlogen om uitleg te geven bij de brief en persoonlijk zijn zorgen uit te spreken, reageerde met de woorden dat de plannen best mooi konden zijn, maar dat dit een esthetisch oordeel is. Moscovici: ,,Het gaat er hier om dat de regels worden geschonden. Regels die er niet voor niets zijn.”

De strenge teksten uit Brussel zijn koren op de molen van de Italiaanse regering die geen kans onbenut laat om de Europese Unie weg te zetten als een regeltjes-verslaafd, nietsontziend instituut dat weinig begrijpt van de Italiaanse economie en erop uit is Italië in dezelfde afgrond te storten als Griekenland.

Italië heeft sinds juni een populistische, euro sceptische regering. Partijen hadden in hun verkiezingscampagnes al beloofd zich niet langer de les te laten lezen door Brussel en te stoppen met de door Europa opgelegde bezuinigingen. Bij de eerste begroting blijken partijen woord te houden, tot afgrijzen van de Europese Unie.

De pensioenleeftijd gaat omlaag. En er zal een basisinkomen komen voor de armste 6,5 miljoen Italianen. Kleine ondernemers zullen minder belasting betalen en de regering belooft een aantal grote publieke investeringen. De totale kosten voor de ‘Begroting van het volk’ zoals regeringspartijen de plannen hebben gedoopt: EUR 37 miljard. Het Italiaanse begrotingstekort zal hierdoor stijgen naar 2,4 procent, terwijl was afgesproken dat het tekort in 2019 op 1,6 procent zou uitkomen om daarna verder te dalen. Met een schuld van ruim 130 procent van de economie heeft Italië nu al na Griekenland de hoogste schuld van Europa. Door de plannen loopt de staatsschuld verder op.

Afwijzing

De Europese Commissie geeft over twee weken een formeel oordeel over de Italiaanse begroting. Bij een afwijzing heeft Italië een paar weken de tijd om de plannen aan te passen. Als Italië dan opnieuw weigert in het gelid te lopen, kan de Europese Commissie overgaan tot sancties voor het overtreden van de begrotingsregels. Het zou de eerste keer zijn dat de Europese Commissie een lidstaat beboet voor haar begroting.