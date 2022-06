Jeanne en Gerard willen van riskant apneu-apparaat af: ‘Als leek ben je aan de goden overgeleverd’

Waar schort het aan bij de apparaten?

In de slaapapneukastjes van Philips zit een geluidswerend schuim. Vergelijk het maar met het schuimrubberen laagje op de oorschelpen van hoofdtelefoons. Zoals dat laagje in de loop der jaren kan verweren, kan ook het schuim in de apneu-apparaten van Philips verbrokkelen. Die deeltjes kunnen in de luchtwegen van gebruikers terechtkomen. Philips waarschuwde daar in april vorig jaar voor omdat het materiaal mogelijk kanker kan veroorzaken. Inmiddels worden ook longontsteking, astma, hoofdpijn, hoesten, duizeligheid en pijn op de borst met het brokkelschuim in de apneu-kastjes in verband gebracht.