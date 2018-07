Jeugdwerkloosheid op laagste punt deze eeuw

Geen sigaretten meer te koop aan boord toestellen KLM

1 juli Aan boord van de vliegtuigen van KLM is het niet meer mogelijk om peuken in te slaan. De luchtvaartmaatschappij is per vandaag gestopt met de verkoop van rookwaren. KLM vindt het naar eigen zeggen ,,niet meer van deze tijd'' om deze aan te bieden.