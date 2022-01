Jumbo gaat in zee met flitsbezorger Gorillas

Het Duitse Gorillas is sinds vorig jaar actief op de Nederlandse markt en bezorgt inmiddels in elf steden boodschappen. In het buitenland ging het bedrijf al eerder strategische overeenkomsten aan met supermarktketens, zoals Tesco in Engeland en Casino Group in Frankrijk. Jumbo is de eerste Nederlandse supermarkt die zich aansluit bij het nog betrekkelijk nieuwe fenomeen flitsbezorging.

De samenwerking gaat nog dit kwartaal van start en wordt volgens beide partijen ‘snel opgeschaald’. De deal blijft niet beperkt tot ons land, ook in Vlaanderen zoeken Jumbo en Gorillas toenadering tot elkaar. De twee bedrijven willen ook hun marketingactiviteiten op het gebied van razendsnelle bezorging bundelen en zien mogelijkheden voor gezamenlijke locaties. De partijen maken geen financiële details bekend over de samenwerking.

Quote De wensen van de klant staan bij ons centraal en daarom bewegen we mee met veranderin­gen in de markt Frits van Eerd, Jumbo-topman

De kans is klein dat inwoners buiten de grote steden kunnen profiteren van flitsbezorging, aangezien de belofte om binnen tien minuten klanten van boodschappen te voorzien alleen kan worden waargemaakt in gebieden waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. Gorillas heeft in steden verschillende mini-magazijnen (zogehten dark stores) die de fietskoeriers bevoorraden.

Naast Gorillas zijn in Nederland nog drie andere spelers actief in flitsbezorging: het eveneens Duitse Flink, het Britse Zapp en het Turkse Getir. De snelle opkomst van deze ondernemingen zorgt ook voor kritiek: zo klagen inwoners in steden als Amsterdam en Rotterdam over de vele dark stores in woongebieden en verkeersonveilige situaties die sommige fietskoeriers veroorzaken.

Scherp

Dat weerhoudt Jumbo er niet van om het nieuwe fenomeen te omarmen. Volgens Jumbo-baas Frits van Eerd houdt een bedrijf als Gorillas de boel scherp. ,,We merken dat online klanten in de grote steden behoefte hebben aan flitsbezorging. De wensen van de klant staan bij ons centraal en daarom bewegen we mee met veranderingen in de markt. Door de samenwerking kunnen we de keuzemogelijkheden voor onze klanten uitbreiden.’’

Naast de deal met Gorillas maakt het Veghelse bedrijf vandaag ook de omzetcijfers over 2021 bekend. De verkopen van Jumbo zijn vorig jaar licht gestegen. De supermarktketen wist zijn marktaandeel te vergroten naar ruim 22 procent en verkocht ook meer boodschappen via internet. Evengoed bleef het omzetcijfer wat achter bij de verwachtingen die Jumbo eerder had uitgesproken.

Omzet

Het bedrijf boekte in 2021 een omzet van 9,9 miljard euro, terwijl Jumbo een omzet van minstens 10 miljard euro verwachtte. De opbrengsten stegen met 2 procent ten opzichte van 2020. Het afgelopen jaar opende Jumbo achttien nieuwe vestigingen, waarvan negen in België.

Supermarktens profiteren van de coronacrisis. Door lockdownmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen kunnen consumenten hun geld niet uitgeven in bijvoorbeeld de horeca. Zo gaven Nederlanders nooit eerder in de week voor kerst zoveel geld uit bij de supermarkt.

Quote Slim vernieuwen en de kosten in toom houden, daar draait het in deze uitdagende tijd allemaal om Frits van Eerd, Jumbo-topman

La Place

De resultaten van La Place, ook onderdeel van Jumbo, vielen tegen. De restaurantketen was een groot deel van de afgelopen periode deels of geheel gesloten vanwege lockdownmaatregelen. De omzet van La Place steeg met 4 procent naar 52 miljoen euro. In 2020 waren restaurants ook een groot deel van het jaar gesloten.

De verkoop via internet steeg met 30 procent naar 650 miljoen euro. Volgens het bedrijf blijven forse investeringen nodig om de vraag uit de markt te kunnen bijbenen en om ‘toe te werken naar een rendabele bedrijfsvoering’, zo staat in een toelichting. Het afgelopen jaar opende Jumbo tien nieuwe bezorghubs, waarmee het totaal uitkwam op zestien. In 2022 wil de keten er nog eens vier openen.

Onzekerheden in de markt

Volgens Jumbo zijn de onzekerheden in de markt groter dan ooit. Aanhoudende schaarste aan grondstoffen en transportcapaciteit, stijgingen van inkoopprijzen en een krappe arbeidsmarkt zorgen ervoor dat de kosten stijgen. ,,Slim vernieuwen en de kosten in toom houden, daar draait het in deze uitdagende tijd allemaal om”, aldus Frits van Eerd.

Jumbo vierde vorig jaar zijn honderdjarig bestaan. De wortels van Jumbo gaan terug naar 1921, toen Johan van Eerdt in Veghel een groothandel begon in koloniale waren. In 1996 werd de eerste Jumbo-super geopend in Den Bosch. Sindsdien is het bedrijf, mede door overnames, sterk gegroeid.

Volledig scherm Medewerkers zijn in een mini-magazijn van Gorillas bezig met het inpakken van een bestelling. © Paleworks