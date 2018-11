Kinderopvang verhoogt uurtarief komend jaar met 11 procent

Dat meldt RTL Nieuws na een rondgang langs ongeveer tweehonderd organisaties. Die 8,02 euro lijkt overigens niet helemaal uit de lucht te komen vallen: eerder werd al bekendgemaakt dat ook de maximum-uurprijzen voor de dagopvang die de overheid vergoedt omhooggaan naar 8,02 euro.



De hogere prijzen hangen samen met de hogere eisen die aan opvang worden gesteld. Zo moet er vanaf 1 januari 2019 één leidster voor elke drie baby's zijn. Nu is dat nog één leidster op vier baby's. Dat die hogere eisen tot hogere prijzen zouden leiden, was al voorzien. Daarom werd de maximum-uurprijs al verhoogd.



,,Het klinkt onschuldig en sympathiek, maar we moeten aan een kaartenhuis van rekenformules voldoen qua ruimte voor de kinderen en aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Trek er één kaart uit en het huis zakt in elkaar’’, verklaarde Erik Vlutters, directeur van opvangorganisatie De Kleine Wereld in september.