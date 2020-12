Klaas Knot roept overheid op niet te vroeg te bezuinigen: ‘Pas als economie op het oude niveau is’

Hoe erg is de situatie?

Klaas Knot (53): ,,We zitten in een diepe crisis. Dat hakt erin. Niet alleen economisch, maar ook in de psyche van de mensen en het humeur van de ondernemers. Laat ik vooropstellen dat we er goed voor stonden toen de crisis uitbrak. Toch heeft die enorme schade aangericht aan de economie. En het is duidelijk dat economie over mensen gaat, over gezinnen met al hun angsten en emoties. Elke dag zien we verhalen van ondernemers die het moeilijk hebben.’’