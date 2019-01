Klanten boos over besluit KPN: XS4All mag niet verdwijnen

‘Dit is de kip met de gouden eieren slachten’, reageren trouwe klanten van XS4ALL op sociale media. Sommige mensen zijn zo verbolgen over het besluit van KPN dat ze dreigen hun abonnement op te zeggen. Ook is er een petitie gestart om de merknaam te behouden. ‘XS4ALL is voorvechter van privacy en veiligheid en dat mag niet verdwijnen’, schrijft de initiatiefnemer. De petitie is inmiddels door ruim 1000 mensen ondertekend. XS4ALL liet via Twitter weten blij te zijn met de massale steun van vaste klanten.