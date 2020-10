KLM bereikt op nippertje ook met piloten akkoord over reorganisatie

KLM moest vandaag nog een plan inleveren in Den Haag om te kunnen beschikken over de volledige steun die de overheid had beloofd. Het herstelplan met een pakket aan bezuinigingsplannen was een voorwaarde voor de 3,4 miljard euro aan steun die KLM krijgt van de overheid, in de vorm van leningen en kredietgaranties. Door de coronacrisis stond de luchtvaartmaatschappij op omvallen.