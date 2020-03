KLM doet alle vluchten naar Venetië, Milaan en Napels in de ban

Sinds gisteren deed KLM de luchthavens van Venetië en Milaan al niet meer aan. Nu is Napels aan het lijstje toegevoegd. Naar andere Italiaanse bestemmingen blijft KLM voorlopig wel vliegen. De maatschappij laat weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

Reisadvies

Italië is verreweg de grootste bron van besmettingen in Europa, en de Noord-Italiaanse regio Lombardije is het zwaarst getroffen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte het reisadvies voor Italië verder aan. Voor delen in het noorden van het land blijft code rood gelden. In de rest van Italië geldt code oranje, waarmee het ministerie adviseert om alleen als dat strikt noodzakelijk is naar Italië af te reizen.