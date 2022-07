KLM lost laatste deel coronalening Nederlandse staat af, strenge voorwaarden blijven van kracht

Omzet én winst omhoog bij honderdja­ri­ge Hendriks Bouw

OSS - In het jaar dat Hendriks Bouw en Ontwikkeling het eeuwfeest viert, kan het Osse bedrijf terugkijken op rooskleurige financiële resultaten. In 2021 ging zowel de omzet als de winst flink omhoog. Het bedrijf is optimistisch gestemd over de resultaten in het huidige jaar.

23 juni