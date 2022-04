KLM moet met ‘iets goeds’ komen om herhaling bagagedrama te voorkomen

Anders dan de zes andere afhandelaars op Schiphol ondertekende KLM eerder niet een sectorbrede cao-overeenkomst. Daarin staat onder andere dat het loon van personeel minstens 14 euro per uur is. Bij KLM is dit 11,80 euro per uur. Van der Geer zegt daarbij direct wel dat de arbeidsvoorwaarden bij KLM over het algemeen beter zijn dan bij andere afhandelbedrijven. Dan gaat het onder meer om toeslagen en pensioenopbouw. ,,Maar KLM moet wel op z’n tellen passen”, waarschuwt Van de Geer. ,,De oplossing zit hem niet in het inhuren van meer flexkrachten of de inhuur van concurrerende afhandelaars.”