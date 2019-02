KLM stijgt met stip: vliegtuigen vaker op tijd dan in 2017

Geld en Geluk Edward is stuntman: ‘Ik moest me twintig meter van een berg laten storten’

14:00 In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Edward en Femke hebben allebei een bedrijf. Over geld doen ze niet al te moeilijk, wel hebben ze een potje achter de hand.