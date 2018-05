'KLM wil weer Nederlander in leiding moederbedrijf'

Mocht Air France-KLM met een dergelijke wijziging akkoord gaan, dan zou dat betekenen dat de oude structuur in ere wordt hersteld. Air France-KLM had tot vijf jaar geleden een tweekoppige leiding. Dat was een overblijfsel van de fusie van de Franse en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen in 2004.



Ten tijde van het samengaan was de Fransman Jean-Cyril Spinetta de hoogste baas van het bedrijf met KLM-baas Leo van Wijk als zijn rechterhand. Die twee worden ook gezien als de architecten van de fusie. In de loop van de jaren is de structuur gewijzigd. Ook de verhouding binnen het bestuur is meer de kant van Air France, dat de grootste partij is van de twee, doorgeslagen. Ook doordat meer taken werden overgeheveld naar het moederbedrijf.



Bij bestuurders van KLM zouden de irritaties oplopen door de stakingen, verliezen en onrust bij Air France. Die perikelen leidden vrijdag tot het aangekondigde vertrek van topman Jean-Marc Janaillac.



Ook gaan geluiden op dat KLM moet proberen verder te gaan zonder Air France. In theorie is dit mogelijk, maar dit lijkt onwaarschijnlijk. Ook omdat Air France binnen de samenwerking de bovenliggende partij is. Die zullen niet zomaar besluiten om het goed draaiende KLM van de hand te doen, aldus de bronnen.