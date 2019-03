Klokkenluider over frauduleuze beleggers: ‘Zuipen, snuiven, feesten’

‘Dwaze zaterdag’: personeel voert actie in de Bijenkorf

17:10 Medewerkers van de Bijenkorf voeren zaterdag onder de noemer ‘Dwaze zaterdag’ actie in het warenhuis. Het personeel vraagt aandacht voor een beter loon. De eerste winkel waar de klanten iets gaan merken, is de Bijenkorf in Amsterdam.