Knallende start voor Adyen bij beursgang

Betalingsdienstverlener Adyen, Nederlands succesvolste bedrijf van het laatste decennium, was vandaag op zijn eerste handelsdag op Beursplein 5 zeer in trek. Het aandeel ging voor een introductieprijs van 240 euro naar het Damrak en stond na de openingsbel al op 400 euro.

Omstreeks 09.25 uur noteerde Adyen bijna 80 procent in de plus op 425 euro. Daarmee heeft het bedrijf een waarde van bijna 13 miljard euro. Eerder werd een piek bereikt van 433,75 euro per aandeel. Momenteel kunnen ook particuliere beleggers gewoon handelen in het fintechbedrijf, de inschrijving voorafgaand aan de beursgang was voorbehouden aan grote institutionele partijen.



De beursgang van Adyen is de grootste sinds die van ABN AMRO en wordt gezien als de beursgang van het jaar in Amsterdam. Het is sowieso de grootste techbeursgang in Europa van het jaar.

Adyen verwerkt betalingen voor grote binnen- en buitenlandse klanten. Analisten waren vooraf zeer te spreken over het fintechbedrijf. Nog voordat de handel van start was gegaan kwam het eerste koopadvies voor het aandeel al naar buiten.

Onder de vroege investeerders is verder onder meer beleggingsbedrijf Iconiq Capital, waarin bekende namen uit de Amerikaanse technologiesector meedoen zoals Facebooktopman Mark Zuckerberg en topman Jack Dorsey van Twitter. De beursgang levert oprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff miljoenen op. Ook prinses Mabel van Oranje maakt een deel van haar belang te gelde.

Postcode-kanjer

Ook alle 750 medewerkers van de betaalspecialist cashen mee, tot de koffiejuffrouw toe. Aangezien de directie 10 tot 15 procent van de aandelen naar de beurs brengt, kunnen de werknemers tussen een half miljard tot 1,5 miljard euro in hun zak steken. Dat is alsof de Postcodekanjer in je wijk valt.

Een woordvoerder van Adyen, nuanceert alle euforie. ,,Dit is Nederland, we hebben het niet over Silicon Valley-achtige taferelen waarbij de laagste werknemer multimiljonair wordt'', zegt hij. Hoeveel ieder personeelslid kan incasseren? ,,Dat hangt er vanaf. Voor de een zal het een leuke bonus of een vakantie zijn, voor sommige anderen een auto of een huis.''

Grootste succesverhaal