Knot (DNB): Recessie is nodig om de hoge inflatie te beteugelen

Een recessie is hard nodig om de sterke prijsstijgingen van de afgelopen maanden onder controle te krijgen. Dat zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een gesprek met de Tweede Kamer.

Veel ondernemers zijn bezorgd over de mogelijke recessie waar Nederland op afstevent. Het CBS meldde vorige week dat de economie in het derde kwartaal licht is gekrompen. Nog een kwartaal van achteruitgang en Nederland is volgens de gangbare definitie in een recessie beland. Het ondernemersvertrouwen daalde direct. Toch gaan veel economen ervan uit dat een recessie niet al te diep en van korte duur zal zijn. Dat klinkt positief, maar betekent volgens de president van DNB niet alleen maar goed nieuws.

Volgens Knot is er nog altijd sprake van oververhitting, waarbij de vraag naar goederen en diensten groter is dan het aanbod. Hij noemt het ‘verre van zeker dat een milde recessie alleen voldoende zal zijn om de hoge inflatie te beteugelen’. Hij wijst erop dat niet meer alleen voedsel en energie in rap tempo duurder worden, met name onder invloed van de oorlog in Oekraïne, maar dat ook de prijzen van industriële goederen en diensten inmiddels sterk stijgen. ,,En dat is echt zorgwekkend.”

De hoge overheidsuitgaven aan onder meer energiesteun voor burgers en bedrijven helpen daarbij niet, sterke loonstijgingen om de gestegen kosten voor levensonderhoud op te vangen al evenmin. Knot waarschuwt: ,,Elke factor die de vraag nog eens verder gaat aanjagen, leidt vooral tot meer inflatie.”

Renteverhogingen

De ECB heeft met een reeks renteverhogingen geprobeerd de inflatie te beteugelen. Het belangrijkste rentetarief is sinds afgelopen zomer in drie reuzenstappen van 0 naar 2 procent gegaan. En daar zal het volgens Knot niet bij blijven. ,,Ook de komende maanden zullen we het beleid verder moeten gaan verkrappen, de rente verder moeten gaan verhogen.”

Bij de sterk oplopende rentes zijn de relatief hoge schulden van Nederlandse huishoudens, met name woninghypotheken, ‘een kwetsbaarheid’, waarschuwt Knot. De uitgangspositie is wel beter dan toen in 2008 de kredietcrisis losbarstte. Dat komt mede doordat de regels voor de maximale hypotheek ten opzichte van de woningwaarde sindsdien flink zijn aangescherpt.

Ook voor de overheidsfinanciën, die door de hoge uitgaven tijdens de coronapandemie flink uit het lood zijn geslagen, heeft de stijgende rente gevolgen. Minister Sigrid Kaag (Financiën) voorspelde eerder deze week dat de rentelasten met miljarden euro’s per jaar gaan oplopen. ,,Het is van belang dat de begrotingsdiscipline terugkeert”, zegt Knot daarover.

