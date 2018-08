'Kooplust zwelt aan bij mooi weer'

columnHoe heter het is, des te meer we voor een product willen neertellen. Neem plaats op de sofa van Irene van den Berg. Zij analyseert iedere week ons economisch gedrag.

'Vrouwen bloot, handel dood', luidt een oud gezegde. Bij dertig graden liggen we liever aan het zwembad dan dat we de winkelstraten afstruinen naar een nieuwe spijkerbroek. En ook de gemiddelde woningboulevard is uitgestorven met mooi weer.

Daar staat tegenover dat het bier rijkelijk vloeit op de terassen en de ventilatoren en bikini's niet aan te slepen zijn. Nu het klimaat verandert, worstelen steeds meer economen met de vraag: hoe sterk beïnvloedt het weer ons koopgedrag? In een poging deze vraag te beantwoorden, vergeleek marketingonderzoeker Yonat Zwebner van de Hebrew University in Jeruzalem het klikgedrag op een prijsvergelijkingssite met het weer.

Ze kwam tot de conclusie dat we juist meer kopen naarmate het kwik stijgt. Niet alleen koelboxen en opblaasbare flamingo's maar ook telefoons, camera's en horloges. Dat haar onderzoek zich alleen op online aankopen richt, vind ik echter een zwaktebod. Ik kan me zomaar voorstellen dat online shoppen populairder is bij mooi weer, omdat dat prettiger is dan in de brandende zon naar de winkel gaan.

Zwebner ontdekte wel iets anders opvallends. Hoe heter het is, des te meer we voor een product willen neertellen. In een kamer van 26 graden wilden de proefpersonen tussen de 10 en 25 procent meer betalen dan in een kamer van 18 graden.

De verklaring van Zwebner is dat we vrolijk worden van warmte en producten daarom meer waarderen. Zou kunnen. In mijn woonkamer was het afgelopen weekend ook 26 graden en daar werd ik persoonlijk wat minder vrolijk van. Maar in Jeruzalem zijn ze wel wat hitte gewend.

Ook dichter bij huis is onderzoek gedaan naar de invloed van het weer op ons koopgedrag. Website Marketingfacts legde paar jaar geleden de bestellingen van vijf Nederlandse webwinkels langs de thermometer. Marketingfacts concludeerde eveneens dat de temperatuur van invloed is op het aantal bezoekers en bestellingen. Zowel positief als negatief trouwens.

Maar ook dat het effect over een periode van half jaar minimaal was. Bij mooi weer schuiven we sommige aankopen naar voren, en andere weer naar achteren. Maar op lange termijn maakt het allemaal niet zoveel uit. De hitte en droogte van de afgelopen maanden hebben we deels te wijten aan onze ongebreidelde kooplust.