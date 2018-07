Koper nieuwbouwhuis duurder uit door nieuwe verkoopmethode

Een nieuw fenomeen op de woningmarkt: nieuwbouwwoningen worden vaker per opbod verkocht. Vereniging Eigen Huis spreekt van misbruik van de wanhoop onder woningzoekenden. ,,Dit is zeer ongebruikelijk én ongewenst. Starters en woningzoekenden met een kleine beurs zijn de dupe.”

Voor nieuwbouwprojecten golden tot voor kort vaste verkoopprijzen. Zo wist je zeker dat je dezelfde prijs als je buren had neergeteld voor je nieuwbouwwoning. Tegenwoordig kan het zomaar gebeuren dat je duizend of zelfs tienduizenden euro’s méér (of minder) hebt betaald voor die vrijwel identieke woning.

Hoe dit kan? Nieuwbouwhuizen worden vaker bij opbod verkocht, signaleert Eigen Huis. Projectontwikkelaars laten gegadigden tegen elkaar opbieden: de hoogste bieder krijgt de woning. Cijfers over aantallen nieuwbouwprojecten waar dit speelt én de bedragen die gemiddeld bovenop de 'vanaf-prijs' worden neergeteld, heeft de vereniging niet.

De belangenbehartiger van huizenkopers baseert zich op het groeiend aantal telefoontjes van leden. ,,Dit is een ontwikkeling waar mensen zich echt over opwinden", reageert woordvoerder Hans André de la Porte van Eigen Huis.

Het eerste telefoontje kwam zo’n twee jaar geleden bij VEH binnen en betrof een nieuwbouwproject in Amsterdam. Inmiddels speelt het fenomeen in tal van steden. Van Utrecht, Den Haag en Rotterdam tot Eindhoven en Zwolle. ,,We horen het met name bij nieuwbouw van appartementencomplexen”, zegt de VEH-woordvoerder.

Moreel

De consumentenorganisatie heeft er geen goed woord voor over. ,,Dit is zeer ongebruikelijk en moreel ongewenst. Vooral starters of mensen met een kleiner budget hebben het nakijken. En dat zijn net de groepen die het sowieso al zwaar hebben op de woningmarkt.”

Eigen Huis zou deze ontwikkeling het liefst een halt willen toeroepen, maar het kan er er weinig tegen beginnen. Het staat projectontwikkelaars vrij om een eigen prijsbeleid te hanteren. ,,Er is geen wet of zo”, benadrukt de zegsman. Het enige dat Eigen Huis eigenlijk kan doen, is gemeenten oproepen om een maximale verkoopprijs met projectontwikkelaars af te spreken.