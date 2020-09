‘Kostenreductieplan KLM komt er met of zonder bonden’

Woede bij Nederland­se hoteleige­na­ren op Griekse eilanden: ‘Wij hebben hier géén besmettin­gen’

9 september Vakantiegangers en hoteleigenaren zijn verontwaardigd over het besluit van de Nederlandse overheid om het reisadvies voor de Griekse eilanden aan te passen. Ze vragen zich af waarom het reisadvies voor alle meer dan tweehonderd bewoonde eilanden op oranje is gezet. Gebieden met code oranje worden afgeraden als vakantiebestemming. Mensen die terugkeren van een Grieks eiland moeten daarom bij thuiskomst tien dagen in quarantaine.