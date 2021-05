KPN heeft ‘ongevraagd’ overnamebod van zo'n 18 miljard euro afgewezen

De voorstellen zijn zorgvuldig afgewogen, laat KPN weten. Maar het bedrijf denkt niet dat ze veel zullen bijdragen aan de door KPN ingezette strategische koers. Daarom koos het bestuur van KPN ervoor om nee te zeggen. Met de genoemde partijen hebben ook geen onderhandelingen plaatsgevonden.

Volgens de Financial Times betrof het voorstel van EQT en Stonepeak een bod van zo’n 18 miljard euro, inclusief schulden. Maar KPN ontkent dat de investeerders al een bedrag hadden genoemd. Over hoeveel geld KKR over zou hebben gehad voor KPN, laat de onderneming zich niet uit. Een woordvoerster van KPN wil niet meer zeggen dan dat het telecombedrijf in een korte verklaring naar buiten heeft gebracht.

Overnamegeruchten

Er klinken al langer overnamegeruchten rondom KPN. Maar wie KPN wil inlijven kan dat eigenlijk alleen doen in samenspraak met de onderneming zelf en de Nederlandse overheid. De overheid, die de telecomsector onder de kritieke infrastructuur rekent, kan voor een overname gaan liggen als de nationale veiligheid of het publieke belang bij een overname wordt geschaad. De zegsvrouw van KPN wilde niet aangeven of het bedrijf over de twee recente voorstellen al contact heeft gehad met de overheid.

Of KPN geïnteresseerd is om in handen van een ander bedrijf te komen, is ook nog maar de zeer vraag. KPN-topman Joost Farweck zei eerder in zijn algemeenheid dat KPN het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft. Wel zou hij elk eventueel bod op KPN goed willen wegen, om hierover een besluit te kunnen nemen dat in het belang is van zowel werknemers, klanten als aandeelhouders.

Het telecombedrijf wordt onder meer beschermd door de Stichting Preferente Aandelen B. Die is ingesteld in 1994 bij de beursgang van KPN en fungeert als een soort waakhond voor de belangen van het bedrijf. Zo kan de stichting in actie komen wanneer een vijandige koper de kop opsteekt. In 2013 zag het Mexicaanse telecomconcern América Móvil van miljardair Carlos Slim al eens een poging tot een overname van KPN stranden. De inlijvingspoging zorgde in politiek Den Haag voor veel ophef vanwege de vrees dat belangrijke Nederlandse infrastructuur zomaar in vreemde handen zou kunnen vallen. Sindsdien is een wet van kracht geworden die het kabinet de mogelijkheid geeft om ongewenste zeggenschap bij telecombedrijven tegen te houden.

Klantgegevens stelen

KPN kwam recent ook in het nieuws vanwege onthullingen in de Volkskrant over een rapport uit 2010 waarin staat dat het Chinese technologiebedrijf Huawei in het verleden klanten van KPN kon afluisteren en klantgegevens kon stelen. Het Agentschap Telecom besloot daarom te gaan kijken of huidige maatregelen van KPN voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. KPN stelde zelf geen indicatie te hebben dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd of dat Huawei klantgegevens heeft ontvreemd.