KPN kiest opnieuw buitenlandse baas

Leroy, sinds 2014 ceo bij Proximus, wordt de eerste topvrouw bij Nederlands grootste telecombedrijf. De Belgische begint op 1 december en gaat een basissalaris van 935.000 euro verdienen. De definitieve benoeming volgt in een speciale aandeelhoudersvergadering, waarvan de datum nog moet worden vastgesteld.



Leroy's komst is nodig nu huidige topman Maximo Ibarra eind juni zijn vertrek bekend maakte. De in april 2018 aangetreden Colombiaanse Italiaan was nog maar ruim een jaar in dienst. Ibarra, die op 30 september zijn laatste werkdag heeft, voerde ‘familieredenen’ aan voor zijn vertrek: naar verluidt konden zijn vrouw en dochter niet aarden in Nederland.

Vloeiend Nederlands

De kans op een snel vertrek lijkt bij Dominique Leroy in ieder geval een stuk minder groot. Hoewel buitenlands, komt ze van een stuk dichterbij. De in 1964 in de tweetalige Brusselse gemeente Elsene/Ixelles geboren Belgische spreekt vloeiend Nederlands en Frans. Ze lijkt ons land verder prima te kennen: voor haar baan bij Proximus werkte ze 24 jaar bij Unilever, waar ze opklom tot managing directeur van Unilever Benelux. Ze geldt met name als marketingexpert.



In België geldt Leroy als een prima topbestuurder. Volgens de Belgische zakelijke krant Tijd ,,bouwde de perfect tweetalige manager Leroy een reputatie op als open en communicatieve CEO.” Volgens Tijd veranderde ze Proximus in een mum van tijd van een log overheidsbedrijf ,,tot een wendbare telecomgroep die weer met groei wist aan te knopen.” Leroy staat daarbij niet bekend als een ceo die de confrontatie zoekt, maar geldt als nogal terughoudend.



KPN is in ieder geval zeer content met haar komst. ,,We zijn zeer verheugd om mevrouw Dominque Leroy te benoemen als de nieuwe ceo van KPN”, laat president-commissaris Duco Sickinghe weten. ,,Dominique is een dynamische, klantgerichte en geëngageerde leider met een rijke ervaring in de telecomindustrie.” Tot haar komst zal directielid Joost Farwerck tussen oktober en december als interim-ceo fungeren.



Proximus het Belgische KPN

Leory zelf is ook in haar nopjes, laat ze weten. ,,KPN bezit een goede reputatie en een excellent leiderschapteam. Ik verheug me er op om met hen te samen werken en met het bredere KPN-team en de bestaande strategie uit te voeren en om KPN te helpen een aanbieder van premium digitale services en communicatie te worden met de klant in het centrum.”

De keuze van Leroy lijkt om meer redenen logisch. Als ceo van Proximus leidt ze een vergelijkbaar bedrijf als KPN. Proximus is de naam van Belgiës voormalige staatstelefoonbedrijf RTT (Regie voor Telefoon en Telegraaf), dat later een tijd als Belgacom door het leven ging. Momenteel telt Proximus 4 miljoen mobiele klanten, 2 miljoen internetklanten en 1,6 miljoen tv-klanten. De omzet bedroeg bijna 4,5 miljard euro (2018). Ter vergelijking: KPN's is met een omzet van 5,6 miljard euro en oa 5,2 miljoen mobiele klanten iets groter.

Overname

Pikant is wel dat er eind 2017 geruchten gingen over een overname van Proximus door KPN. Nieuwe topman Ibarra zou er wel iets in zien. Leroy liet toen duidelijk weten daar niets voor te voelen. ,,Een fusie tussen KPN en Proximus kan heel weinig waarde scheppen”, zei ze in maart 2018 tegen het Vlaamse Nieuwsblad.