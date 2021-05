Kritiek op Amazon groeit: steeds meer Amerikanen schamen zich voor aankopen bij onlinegigant

Constan­tijn: Meer start-ups moeten de stap hogerop kunnen maken

27 april Bijna dagelijks brengen startende techbedrijven naar buiten dat ze flink geld hebben opgehaald om te groeien. Toch vindt prins Constantijn dat het vestigingsklimaat voor start-ups in ons land beter kan. Als voorman van TechLeap, de organisatie die technische starters ondersteunt, benadrukt de prins dat met name de overheid meer maatregelen kan nemen om hun (concurrentie)positie te versterken. Een dubbelinterview met Constantijn en Mona Keijzer, de staatssecretaris die zijn wensenlijstje onderhand wel kan dromen. ‘Nederland is van het polderen. Dat kost tijd.’