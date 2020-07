Kwart minder omzet Hema door corona, herstel is ingezet

De operationele winst ging met 63 procent omlaag tot 18 miljoen euro. Inmiddels heeft de omzet zich volgens Hema-ceo Tjeerd Jegen weer hersteld. ,,In mei was de kentering. Bovendien steeg de omzet in juni boven het niveau van vorig jaar, waardoor Hema aanzienlijk beter presteerde dan vergelijkbare retailers in de markt.’’

De winkelketen maakt verder bekend dat er voldoende steun is vanuit de obligatiehouders om 450 miljoen aan schulden weg te strepen. Deze schuldreductie werd op 15 juni aangekondigd, noodzakelijk om Hema overeind te houden want het bedrijf kon de torenhoge rentelasten niet langer opbrengen. Om deze deal voor elkaar te krijgen, was er minimaal 75 procent steun van de obligatiehouders nodig. Dat percentage ligt nu al op 85.

Belangrijke stap

Jegen: ,,Na het bereiken van overeenstemming met onze belangrijkste obligatiehouders hebben we nu weer een belangrijke stap gezet. We hebben meer dan de benodigde steun van onze obligatiehouders weten te vergaren om het proces voort te zetten en zo Hema weer financieel gezond te krijgen. We zijn blij te kunnen aankondigen dat ook onze verkopen weer op een gezond niveau zijn gekomen. Het uitbreken van de Covid-19-pandemie heeft een grote impact gehad op onze financiële resultaten in ons eerste kwartaal.’’

De Nederlandse winkels, die ongeveer 70 procent van de totale groepsomzet vertegenwoordigen, zijn gedurende de gehele periode na de uitbraak van het coronavirus opengebleven. Tegelijkertijd kon Hema profiteren van een sterke onlinevraag. Om aan deze extra vraag te voldoen, verdubbelde het warenhuis de capaciteit van zijn distributiecentrum en richtte twintig grote winkels in als extra verzendlocatie. Hierdoor is de onlineverkoop in het eerste kwartaal meer dan verdubbeld.

Vorige maand werd bekend dat een andere groep schuldeisers het faillissement van Hema's moedermaatschappij Ameh heeft aangevraagd vanwege een juridische strijd om het terugkrijgen van verloren investeringen. Jegen laat weten dat er verschillende juridische procedures zullen volgen, maar dat een faillissement van Ameh geen invloed zal hebben op de overeenkomst die de Hema-directie met de nieuwe eigenaren heeft gesloten.

Machtsovername

Hema is nu in handen van een groep professionele aandeelhouders die half juni de macht overnam van Marcel Boekhoorn. Onder de naam Ad Hoc Group proberen deze beleggers Hema te verkopen. Er is onder meer belangstelling van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker. Ook Ahold wordt veelvuldig genoemd als eventuele overnamekandidaat. Dit bedrijf deed tien jaar geleden ook een poging de Hema in handen te krijgen. Volgens De Telegraaf is ook de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom in de race. Dit bedrijf investeert geld van pensioenfondsen, verzekeraars en rijke ondernemers, zoals miljardairs Rolly van Rappard en Robert van der Wallen. Ook zijn de lijntjes met ex-eigenaar Marcel Boekhoorn kort.

