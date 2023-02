Kwart minder winst ING door oorlog in Oekraïne, hoogste baas vertrekt ‘om persoonlijke redenen’

Hans Wijers vertrekt als president-commissaris van ING. Volgens de bank wil de inmiddels 72-jarige oud-minister, tevens een bekend gezicht in het Nederlandse bedrijfsleven, zijn taken in de tweede helft van het jaar ‘om persoonlijke redenen’ overdragen. Dat werd bekend nadat ING de jaarcijfers van 2022 naar buiten bracht: de bank heeft vorig jaar bijna een kwart lagere jaarwinst geboekt.

ING had onder meer flink last van de oorlog in Oekraïne. De hogere rente van de laatste tijd is wel gunstig voor de bank, die maakt het makkelijker om meer winst te maken op het verstrekken van kredieten.

Onderaan de streep bleef in 2022 een kleine 3,7 miljard euro winst over, tegen bijna 4,8 miljard euro een jaar eerder. In 2021 slaagde ING er nog in om zijn jaarwinst bijna te verdubbelen. De bank profiteerde destijds flink van de weer aantrekkende economie na de dip van de coronacrisis.

Maar na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne zag ING de kwartaalresultaten alweer ruimschoots halveren. Vanwege het conflict moest de bank honderden miljoenen euro’s opzijzetten voor leningen aan bedrijven die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald.

De bank besloot geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven en de aanwezigheid in dat land af te bouwen. Later in het jaar werd ING ook nog geraakt door de hyperinflatie in Turkije, die aanpassingen in de boekhouding van haar Turkse dochterbedrijf vereiste.

Winst ondanks inflatie en energieprijs

In het laatste kwartaal ging de winst wel weer omhoog. Dat komt ook omdat ING, ondanks de flink gestegen energieprijzen en hoge inflatie in het algemeen, relatief nog niet heel veel maatregelen hoefde te treffen voor klanten die in de problemen dreigen te komen. Er ging wel 269 miljoen euro naar de zogeheten stroppenpot, maar dat was minder dan in de laatste drie maanden van 2021.

Weijers vertrekt

president-commissaris Wijers vertrekt later dit jaar ‘om persoonlijke redenen’ bij de bank. Hij was in de jaren 90 minister van Economische Zaken voor D66 in het eerste kabinet-Kok. Later was hij jarenlang topman van verf- en chemieconcern AkzoNobel. Wijers zit al sinds 2017 in de raad van commissarissen van ING. In 2018 werd hij voorzitter van de raad en in 2021 werd hij nog herbenoemd voor een tweede termijn.

,,Ik ben trots op onze prestaties van de afgelopen jaren”, zegt hij over zijn periode bij de bank. Volgens Wijers is het nu een ‘goed moment om verder te gaan', omdat ING naar zijn mening de juiste strategische koers voor de toekomst heeft ingezet. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger ervoor zal zorgen dat ING op de ingeslagen weg verder kan.” ING zoekt nog naar een geschikte kandidaat.

Wijers stond bekend om zijn vele commissariaten, vandaar dat hij ook meerdere keren bovenaan eindigde in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Zo was hij eerder ook president-commissaris van Heineken en voetbalclub Ajax.

Storing

Woensdag kampten klanten van ING urenlang met een grote storing. Klanten konden niet inloggen in de app en online geen betalingen doen. In de loop van de nacht werd de storing opgelost.

