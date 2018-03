'Laat de liefde zich leiden door autokeuze of colamerkvoorkeur?'

Geen pindakaas kan tippen aan die van Calvé. Tenminste, dat vind ik. Maar mijn lief smeert liever de goedkopere versie van Lidl op zijn brood, omdat die volgens hem minder zoet is. Nu dacht ik altijd dat ons huwelijk wel bestand zou zijn tegen dat smaakverschil.

Amerikaans wetenschappelijk onderzoek wijst echter uit dat ik er niet te licht over moet denken. Geliefden met verschillende merkvoorkeuren zijn minder gelukkig in hun relatie. Op ieder potje past een dekseltje, zolang jullie het er maar over eens zijn welke pindakaas erin moet.

Quote En hoe vaker jullie voorkeuren verschillen, des te groter dat gevoel van onbehagen De wetenschappers focusten zich tijdens het onderzoek op machtsverschillen tussen geliefden. De ondergeschikte partner voelt zich namelijk vaak gedwongen in merkkeuze mee te gaan met de dominante huisgenoot. Maar als je daardoor nooit meer je favoriete cola drinkt, auto rijdt en pindakaas eet, kan het flink gaan knagen. En hoe vaker jullie voorkeuren verschillen, des te groter dat gevoel van onbehagen. Dit kan uiteindelijk tot frictie in de relatie leiden en zelfs tot een algeheel gevoel van ontevredenheid, zo concluderen de onderzoekers.

Poe, dat is niet mis. Ik moet namelijk bekennen dat ik de pindakaasdiscussie heb verloren. In ons keukenkastje staat een pot van Lidl. Had ik dan 'My Calvé, or the highway!' tegen mijn lief moeten roepen? Ik geloof het niet. Verschillende merkvoorkeuren zijn vooral een probleem als één partner telkens het onderspit delft. Anders is het gewoon een kwestie van compromissen sluiten. Jij jouw pindakaas, maar dan ik mijn sinaasappelsap. Want als je er in de winkel samen al niet uitkomt, hoe kom je dan ooit tot afspraken over écht belangrijke onderwerpen?

De Amerikanen zien meer heil in het voorkomen van discussies in de supermarkt. Zij raden datingsites aan om hun klanten voortaan te vragen naar hun favoriete merken, om zo een betere match te maken. Immers, wanneer een adept van Burger King en een liefhebber van McDonald's niet aan elkaar gekoppeld worden, hoeven ze er ook niet over te ruziën waar ze gaan eten. Ik zie de contactadvertenties al voor me: Nespressoman (42) met Tesla en abonnement op de VPRO-gids zkt. Vifitvrouw (30 - 43) met Velorettifiets.