Hij heeft daarom een zogenoemde artikel 12-procedure aangespannen om zo het Gerechtshof in Amsterdam het OM te laten bevelen Hamers alsnog te vervolgen. Het hof toetst dan of een vervolging haalbaar zou zijn en of die vervolging opportuun is. Oordeelt het hof dat aan beide criteria is voldaan, dan beveelt zij de vervolging. Het OM is dan verplicht tot vervolging over te gaan.

‘DSB-sloper’

Lakeman geldt als de luis in de pels van de Nederlandse financiële sector. Zo beet hij zich vorig jaar nog vast in Henri Keizer, de gevallen VVD-voorzitter die in opspraak was geraakt met zijn crematoriumbedrijf.



Het meest bekend is Lakeman echter door zijn rol in het omvallen van Dirk Scheringa's DSB. In oktober 2009 riep hij op tot een bankrun bij DSB Bank, die door jarenlange verkoop van woekerhypotheken en kredieten in opspraak was geraakt. Spaarders deden dat massaal, waarmee Lakeman de directe aanzet gaf voor het faillissement.



De activist en zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) zijn naar eigen zeggen belanghebbenden bij strafvervolging omdat hun betalingsverkeer al jarenlang via ING Bank loopt.