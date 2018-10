Lampenbedrijf Signify blinkt uit op rode beurs

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent in de min op 507,15 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 703,56 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,7 procent.



Signify zag de winst in het derde kwartaal minder hard dalen dan analisten hadden gevreesd en voerde de schaarse stijgers bij de hoofdfondsen aan met een plus van 3 procent. ArcelorMittal sloot de rij met een min van 3,4 procent.



De staalgigant heeft de strijd om zijn bankroete Indiase branchegenoot Essar Steel gewonnen. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, dat ook met cijfers kwam, daalde 2,3 procent.



In de MidKap ging Fugro aan kop met een plus van 7 procent. De bodemonderzoeker wist de kwartaalomzet flink op te voeren. Ook het orderboek zit voller dan een jaar geleden. Logistiek vastgoedbedrijf WDP verloor 1,1 procent na een handelsupdate.