Leids bedrijf Pharming kan weer bij geld na ingrijpen Amerikaanse overheid op failliet Sillicon Valley Bank

De Amerikaanse overheid gaat rekeninghouders bij de omgevallen Silicon Valley Bank (SVB) vanaf maandag toegang geven tot al hun tegoeden. Dat geldt ook voor het Leidse biotechbedrijf Pharming, dat tientallen miljoenen bij SVB had gestald. Pharming kan ook bij zijn geld dat het had gestald bij de Britse tak van SVB.

,,Dit is goed nieuws’’, zegt Leon Melens, woordvoerder van Pharming. ,,Er was vertrouwen dat het goed zou komen, maar dat dat nu ook gebeurt zorgt voor opluchting.’’

Pharming komt geregeld in het nieuws als het denkt een medicijn tegen een ziekte te hebben gevonden. Ruim een jaar geleden dacht het bedrijf bijvoorbeeld een middel te hebben om de zeldzame ziekte APDS tegen te gaan. Ook zijn ze bezig geweest met de behandeling van Covid-19.

Maar nu was er slecht nieuws voor Pharming, namelijk over de miljoenen die het bedrijf heeft staan op rekeningen bij Silicon Valley Bank en diens Britse tak, SVB UK. Volgens Amerikaanse media is het omvallen van Silicon Valley Bank het grootste faillissement sinds de kredietcrisis van 2008. Vorig week haalden spaarders massaal hun spaargeld van de bank. Dat leek ook voor problemen te zorgen voor Pharming, dat gisteravond laat nog een persbericht uitstuurde waarin het uitlegde dat het op de Amerikaanse rekeningen 26 miljoen dollar had staan, en op de Britse 19 miljoen dollar.

Ingreep

Het leek even onzeker of Pharming die miljoenen zou terugzien, maar door een ingreep van de Amerikaanse overheid lijkt dat toch goed te komen. Ook met het geld op de Britse rekeningen komt het goed. De Britse tak van SVB wordt overgenomen door de bank HSBC, en de Britse overheid komt bovendien met noodsteun. Melens: ,,Nu lijkt er niet veel aan de hand voor ons, maar we moesten het wel communiceren. Wellicht gaan we het op de korte termijn terugzien op de beurs, het is niet anders.’’

SVB viel vrijdag om nadat er een bankrun was ontstaan. Na een overname door de Amerikaanse overheid waren slechts tegoeden tot 250.000 dollar gegarandeerd, maar het overgrote deel van de tegoeden bij de bank was veel hoger. ,,Het totaal aan tegoeden zal worden vergoed’’, klinkt het in de verklaring. ,,Verliezen bij de afwikkeling van Silicon Valley Bank zullen niet door de Amerikaanse belastingbetaler worden gedragen.’’

,,Vandaag nemen we doortastende maatregelen om de Amerikaanse economie te beschermen, door het vertrouwen van het publiek in ons banksysteem te versterken’’, aldus de verklaring. ,,Deze stap zal ervoor zorgen dat het Amerikaanse banksysteem zijn vitale rol blijft vervullen: het beschermen van deposito’s en het verschaffen van toegang tot krediet aan huishoudens en bedrijven op een manier die een sterke en duurzame economische groei bevordert.’’

Start-ups

De SVB deed veel zaken met techstart-ups. Eind vorig jaar beheerde SVB ruim 175 miljard dollar aan tegoeden. Ook het Nederlandse biotechbedrijf Pharming heeft in totaal 45 miljoen dollar op rekening bij SVB staan.

Ook de Britse regering heeft noodsteun aangekondigd voor start-ups die hun tegoeden bij SVB zijn kwijtgeraakt. Daarmee moeten ze de lonen en andere lopende kosten kunnen blijven betalen. Pharming gaat er van uit dat het uit beide landen geld terugkrijgt.

Biden: personen achter bankenchaos zullen verantwoording afleggen De personen die de chaos hebben veroorzaakt in het Amerikaanse bankensysteem door het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank, zullen ‘volledige verantwoording afleggen’. Dat heeft president Joe Biden gezegd. Hij komt later op maandag met nieuwe maatregelen naar buiten om het bancaire systeem in de Verenigde Staten sterker te maken. ,,Ik ben toegewijd om te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze chaos volledige verantwoording afleggen. We zullen doorgaan met onze inspanningen om toezicht en regelgeving te versterken voor grotere banken, zodat we niet weer in deze situatie terechtkomen”, aldus Biden. ,,De Amerikaanse bevolking en bedrijfsleven kunnen er vertrouwen in hebben dat hun banktegoeden er zijn als ze die nodig hebben.” Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gezegd de ontwikkelingen rond de omgevallen banken nauwlettend in de gaten te houden en er groot vertrouwen in te hebben dat de Amerikaanse autoriteiten de juiste stappen zetten om de situatie onder controle te krijgen.

