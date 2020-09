‘Leningen houden ziek voedselsysteem met dierenleed in stand’

Vakantie verpest, Paul (70) moet Grieken­land gedwongen verlaten: 'Nederland moet zich kapot schamen’

9 september Een ouder echtpaar uit Haarlem moet tegen hun wil het Griekse eiland Kefalonia verlaten omdat de Nederlandse overheid het reisadvies voor alle Griekse eilanden plots heeft aangescherpt. De inmiddels gepensioneerde maar zeer actieve Paul Marselje (70) is verbijsterd en haalt in harde bewoordingen uit naar het ministerie. ,,Iedere logica in dit besluit ontbreekt”, klinkt het boos vanuit het vakantieresort, waar corona niet eens lijkt te bestaan. In een reactie benadrukt het ministerie dat het reisadvies niet zonder reden is aangescherpt.