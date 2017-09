Londen zet Uber de stad uit

Het besluit komt als een harde klap voor Uber. De dienst is populair in Londen, met meer dan 40.000 chauffeurs die 3.5 miljoen gebruikers bedienen. In 2012 kreeg het bedrijf een licentie voor vijf jaar. Toen deze in mei afliep, gaf de verkeersdienst een verlenging van slechts vier maanden. Hierdoor werd duidelijk dat Uber mogelijk niet meer welkom was.



Dit vermoeden is vanmiddag door Transport for London bevestigd. Wanneer Uber's licentie eind deze maand afloopt, krijgen zij geen verlenging. In een toelichting noemt de verkeersdienst het bedrijf 'volstrekt onverantwoordelijk'. Uber heeft een omstreden reputatie omdat het onder andere sjoemelsoftware gebruikte om inspecteurs te ontlopen, geen melding maakte van misdaden en soms geen rekening hield met medische klachten van hun chauffeurs. Daardoor is het bedrijf volgens de verkeersdienst 'niet geschikt voor een licentie'.