Luchtvaartsector ziet herstel binnen twee jaar

Aandeelhou­ders Air Fran­ce-KLM gunnen topman zijn miljoenen­bo­nus

26 mei Er is topman Benjamin Smith van Air France-KLM geen strobreed in de weg gelegd voor zijn miljoenenbonus die hij, ondanks de coronacrisis, volgend jaar kan krijgen. De aandeelhouders van het bedrijf stemden woensdag in meerderheid voor de beloning van de bedrijfstop, inclusief de bonus van Smith.