Maak van toeslagen alsjeblieft geen maatwerk

Wat is erger? Een huishouden met een laag inkomen krijgt onterecht geld van de overheid. Of: een huishouden met een laag inkomen krijgt onterecht geen inkomenssteun. Ikzelf denk dat tweede, hoewel daar wel een zekere grens aan zit, want anders gaat de staat failliet aan het zeker stellen dat niemand onterecht geen geld krijgt.



Bij de Belastingdienst is het vooral dat eerste. Sinds de ‘Bulgarenfraude’ is opsporen en terugvorderen van een mogelijk onterechte uitkering een hoofdtaak. In Eindhoven bijvoorbeeld sloeg men door: daar werden voor driehonderd gezinnen de toeslagen stopgezet, terwijl er maar bij 36 gezinnen sprake was van opzet. En zelfs voor die gezinnen kun je je afvragen of de financiële problemen waarin ze terechtkwamen door het onmiddellijke opeisen van de uitgekeerde toeslagen het circus waard is.



Dan zijn er nog de gezinnen die onterecht de toeslag niet aanvragen. Een ambtelijke werkgroep heeft uitgebreid onderzocht waar het probleem zit: het zijn vooral de lage middeninkomens, die recht hebben op wat lagere bedragen van enkele honderden euro’s per jaar. Deze groep heeft de inkomenssteun nodig, maar doorziet de complexiteit van het aanvragen niet en is bang om terug te moeten betalen.