Maastrichts reisbedrijfje dwingt machtige Booking.com op knieën

Mondygo, een in reistechnologie gespecialiseerd bedrijfje met acht medewerkers, was maar wat blij met de klus voor Booking.com. ,,We dachten de wereldwijde marktleider binnen te halen. Daar hebben we wel even een glaasje op gedronken'', zegt directeur Freek Veldman van Mondygo. Als de site een succes werd, zo was het idee, zou ook hij eraan gaan verdienen.