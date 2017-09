Makro stopt verkoop van vlees uit horrorslachthuis

Volgens dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights die de beelden van de zware dierenmishandeling in het slachthuis naar buiten bracht, verkocht groothandel Makro het vlees aan restauranthouders in Nederland en is het daarmee beland op het bordje van consumenten.



In een reactie laat Makro weten: ,,Uit onderzoek is gebleken dat incidenteel is geleverd uit dit slachthuis. Het gaat hierbij om zeer specifiek assortiment voor een beperkt aantal klanten. Het betreft hier minder dan 0,5 procent van onze totale vleesverkopen.”