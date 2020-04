Martijn dreigt over de kop te gaan omdat zijn verhuurder weigert de huur aan te passen

Het contrast kon niet groter. Eerst zit ik in een videoconferentie met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die vol passie vertelt hoe Europa al bakken met financiële steun – 3 biljoen euro in de laatste weken – heeft uitgestort over overheden, ondernemers en werknemers om hen door de coronacrisis heen te loodsen. Even later zit ik aan de telefoon met Martijn, een bevriende ondernemer die over de kop dreigt te gaan, omdat zijn verhuurder weigert de huurpenningen uit te stellen of zelfs naar beneden bij te stellen.