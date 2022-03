Massaontslagen veerdienst P&O blamage voor de Brexit

Arbeids­markt in laatste kwartaal 2021 nog krapper

De krapte op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2021 nog verder toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo kwamen er 16.000 vacatures bij en daalde het aantal werklozen met 29.000. Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide ook. In de laatste maanden van het jaar kwamen er 44.000 banen bij, een toename die wel minder groot is dan de afgelopen twee kwartalen.

15 februari