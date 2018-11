Maximaal 23 cent per minuut voor bellen in EU

De stap volgt op het afschaffen van de roamingkosten op Europees niveau in juni vorig jaar. Daardoor waren de kosten voor bellen, sms’en en internetten in het buitenland voortaan even hoog als binnen de eigen landsgrenzen. Het verlagen van de extra kosten voor internationaal bellen of sms’en binnen de EU bleef buiten schot.

Nederlanders betalen nu nog 25 tot 75 cent per minuut voor een gesprek naar een ander EU-land. Dat moet nu dalen tot maximaal 23 cent inclusief btw.

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (CDA) is opgetogen over het prijsplafond voor internationaal bellen. ,,Geen dure telefoontjes en sms’jes meer naar je zoon of dochter die in een ander EU-land studeert of een vriend die woont in het buitenland.’'

Marietje Schaake (D66) is blij dat er ,,een einde komt aan een absurde situatie’'. ,,In Europa mag een landcode geen reden zijn voor verschillen in prijs.”

De Europese consumentenorganisatie BEUC is verheugd over betere bescherming in de nieuwe wetgeving. Zo mogen telecombedrijven geen extra kosten berekenen als een klant voortijdig zijn contract wil beëindigen. Ook moeten consumenten delen van hun bundel ongestraft kunnen schrappen.