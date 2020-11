Meer loon én een bonus van 250 euro voor pakketbezorgers PostNL

De werknemers, met uitzondering van de postbezorgers die een eigen cao hebben, krijgen in stappen 5,5 procent meer loon. Dit jaar is de loonstijging 2,5 procent. Volgend jaar komt daar nog eens 3 procent bij, zo staat in het principeakkoord. Naast de structurele loonsverhoging wordt ook een eenmalige bonus van 250 euro uitgekeerd. Verder wordt voor dit jaar een resultaatsafhankelijke uitkering van 2 procent betaald en een eenmalige uitkering van 0,5 procent in december.

Ook zijn in de cao voorwaarden opgenomen voor oudere werknemers. Zij kunnen ervoor kiezen minder te werken met gedeeltelijk behoud van salaris en pensioenopbouw. Daarbij is er voor personeel met een fysiek zwaar beroep de mogelijkheid om drie jaar eerder te stoppen.

In loondienst

Daarnaast gaat PostNL 200 uitzendkrachten in dienst nemen. Pakketbezorgers moeten ook in loondienst komen, ofwel bij PostNL zelf ofwel bij een ondernemer die is aangesloten bij de BGV-cao. FNV ging niet akkoord met het onderhandelingsresultaat, maar legt de uitkomst wel ‘neutraal’ voor aan de achterban. CNV en BVPP doen dit met een positief advies. PostNL zegt blij te zijn met het akkoord, maar had ‘uiteraard’ liever gezien dat het door alle bonden positief werd bevonden.

Volgens FNV zijn in het eindvoorstel een aantal stappen in de goede richting gezet, maar de vakbond had meer verwacht. Vooral het loonaanbod staat volgens de bond niet in verhouding tot de resultaten die PostNL dit jaar boekte. Verder vindt FNV dat er bij PostNL in verhouding te veel mensen met een onzeker contract werken. Hier zou het bedrijf zich meer voor moeten inzetten, aldus de bond.

De postpakkettenbranche ligt onder meer door een onstuimige groei al langere tijd onder een vergrootglas. Eerder deze maand maakte de Inspectie SZW bekend dat er veel misstanden zijn bij koeriersbedrijven en hun onderaannemers. Het gaat vaker fout dan goed, blijkt uit het onderzoek van de dienst naar de grote postbedrijven PostNL, DHL, DPD en GLS.

Zo rijden er mensen die geen werk hebben maar wel een uitkering ontvangen in bezorgbusjes rond, voeren chauffeurs zonder geldige verblijfspapieren werk uit en worden fictieve ondernemingen ingezet om geld weg te sluizen.

Misstanden

De afgelopen anderhalf jaar onderzocht de Inspectie ruim tachtig koeriersbedrijven en onderaannemers die de vier grote postbedrijven inhuren om hun pakketten te bezorgen. De aanleiding voor het onderzoek waren meldingen over misstanden. Dat onderzoek is nog niet afgerond en blijft volgens een woordvoerder van de Inspectie net zo lang doorgaan tot er geen misstanden meer zijn.

De Inspectie wil dat de vier grote postbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. ,,Wat wij horen is dat de contracten met de aannemers goed zijn. Maar daar gebeurt het niet. Het gaat mis bij de onderaannemers”, aldus de woordvoerder. De Inspectie heeft de postbedrijven een brief gestuurd om over de misstanden te praten. Alleen PostNL is daar vooralsnog op ingegaan.

PostNL laat weten elk jaar op misstanden te controleren bij de bedrijven waarmee zij samenwerken voor pakketbezorging. Die moeten onder meer transportvergunningen hebben. Twaalf van de bedrijven wilden niet meewerken met de controle en zegden zelf de samenwerking met PostNL op. Met vier bedrijven is de samenwerking beëindigd, omdat ze niet konden aantonen dat ze de zaken op orde hadden, aldus de PostNL-woordvoerder.

