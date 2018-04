Meer vertragingen voor vliegtuigpassagiers

Dat becijferde EUclaim. Ongeveer de helft van de getroffen reizigers had recht op een schadevergoeding. aldus het bedrijf dat gedupeerde passagiers bijstaat. In de eerste drie maanden van dit jaar werden 3.689 vluchten vanuit of naar Nederland geannuleerd of waren langdurig vertraagd. Daardoor werden ruim 553.000 passagiers getroffen.

Stormen

Dat hoge aantal was volgens EUclaim te wijten aan het grote aantal dagen met slecht weer. Zo waren er een aantal stormen. Ook werd er vier keer gestaakt, onder meer door piloten van Transavia, en was er een storing in de systemen van KLM. Vooral het aantal annuleringen steeg fors. In het eerste kwartaal van 2017 waren dat er 1.608, dit jaar ging het in de meetperiode om 2.702 vluchten die werden geschrapt.