Meer winst Eneco, met dank aan belastingbetaler

Vooral in de eerste helft van vorig jaar had Eneco last van de coronapandemie. ,Met name grootzakelijke klanten in de transportsector, zoals NS, namen minder stroom af’’, zegt As Tempelman bestuursvoorzitter van Eneco.

De NS liet minder treinen rijden en ook bijvoorbeeld de RET, die het openbaar vervoer in Rotterdam en omstreken verzorgt, lieten minder metro’s en trams rijden. Daarnaast was het nog eens het warmste jaar ooit gemeten, waardoor er veel minder gas verbruikt werd voor verwarming.

Door de corona gingen meer mensen thuis werken, waardoor de vraag van particulieren naar stroom en gas toenam. Maar dat compenseerde niet voor het verlies op de zakelijke markt.

Per saldo zat Eneco dus met ingekocht gas en stroom die ze niet konden leveren aan de klanten. Die energie moest met verlies verkocht worden. Daarnaast gaf Eneco ook uitstel van betaling aan klanten die door de coronacrisis in de problemen waren gekomen, vooral zzp’ers en mkb-bedrijven.

Subsidie

Al met al zorgde dat voor en daling van de omzet van het energiebedrijf met bijna 200 miljoen euro tot 4,1 miljard euro. De winst en het bedrijfsresultaat stegen wel. De nettowinst ging omhoog van 80 miljoen euro over 2019 naar 118 miljoen euro over 2020.

,,Dat is dankzij de windparken op zee bij Borssele en door de uitbreiding van het aantal klanten in Duitsland’’, zegt Jeanine Tijhaar, financieel directeur bij Eneco.

De windparken bij Borssele krijgen namelijk subsidie. Dus elke kilowatt die geproduceerd wordt levert Eneco geld op. En afgelopen jaar was het eerste volledige jaar dat de windparken draaiden.

Daarnaast nam Eneco in Duitsland een portefeuille over met 280.000 energieklanten. ,,In Duitsland zijn de marges op de verkoop van energie hoger’’, aldus Tijhaar. Dat betekende dus extra inkomsten, die de verliezen op de zakelijke markt in Nederland en België compenseerde.

Duurzaam

Eneco profileert zich als een duurzaam energiebedrijf. Het bedrijf claimt dat inmiddels 80 procent van de stroom en gas duurzaam is. ,,We willen de komende jaren de productie van duurzame elektriciteit verdubbelen naar 3200 MW’’, aldus Tempelman. Die uitbreiding komt deels van nieuwe windparken op zee. Daarvoor krijgt Eneco niet langer subsidie. Door een langjarig contract met Amazon, die de stroom afneemt voor een datacenter, is de investering verantwoord volgens Eneco.

Eneco gaf vorig jaar klanten die problemen kwamen uitstel van betaling van de energierekening. ,,Tot nu toe zien we weinig faillissementen bij onze klanten’’, zegt Tijhaar. ,,Maar we houden rekening met een golf aan faillissementen in de tweede helft van het jaar.’’ Eneco heeft daar al 10 miljoen euro voor opzijgezet.