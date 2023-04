Merk Gorillas blijft bestaan na overname door flitsbezorger Getir, mogelijk wel vestigingen samen

Doorbraak in ‘diesel­schan­daal’: Volkswagen moet sjoemeldie­sel­rij­der 3000 euro compensa­tie betalen

Volkswagen moet een eigenaar van een in 2010 gekochte Golf TDI 3000 euro schadevergoeding betalen omdat hij destijds te veel zou hebben neergeteld voor zijn dieselwagen, heeft de rechter in Haarlem bepaald. De man wist op het moment van aanschaf namelijk niet dat er sjoemelsoftware in zijn auto zat, waardoor de wagen schoner leek dan dat deze in werkelijkheid was.