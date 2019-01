Met Marit van Egmond krijgt AH voor het eerst een vrouw aan het roer

Particulie­re huurwoning vaak slecht geïsoleerd: ‘Bevries de huurprijs’

De staat van onderhoud van huurwoningen in de commerciële huursector is ondermaats. Een op de vijf huurwoningen heeft een onzuinig energielabel F of G. De huurders betalen niet alleen een forse huur, maar ook een hoge energienota doordat de woning zo slecht geïsoleerd is. De Woonbond wil huurbevriezing voor die huizen met de slechtste labels.