'Met Sylvie of George Clooney kun je mensen alles aansmeren'

columnOns beoordelingsvermogen wordt sterk aangetast als George Clooney of Sylvie in beeld is. Hoe beïnvloedbaar ben jij? Neem plaats op de sofa van Irene van den Berg. Zij analyseert iedere week ons economisch gedrag.

De meeste mensen houden niet van reclame. Toch krijgen we dagelijks een heleboel advertenties door onze strot geduwd. Op sociale media, televisie en de radio. Maar ook langs de snelweg, in bushokjes en tijdens een bezoek aan de supermarkt. Naar schatting krijgen Nederlanders tussen de drie- en vierhonderd reclame-uitingen per dag onder ogen (verpakkingen niet meegeteld). Dat zijn er zo'n 10 miljoen in een heel mensenleven.

En hoewel we die reclames verfoeien, beïnvloeden ze ons wel. Nieuw onderzoek van professoren Mandy Hütter en Steven Sweldens laat zien dat consumenten geen eigen, objectieve mening kunnen vormen als ze naar een advertentie kijken. Tenminste, als reclamemakers ons verleiden met mooie muziek, knappe mensen of populaire celebrities.

In wetenschapstaal: positieve stimuli. Volgens Hütter en Sweldens wordt ons beoordelingsvermogen dan sterk aangetast en kunnen we niet meer goed zelfstandig nadenken. Oftewel, als George of Sylvie in beeld is, en er klinkt een vrolijk deuntje, dan kun je mensen alles aansmeren.

Extra gevaarlijk is dat we ons lastig tegen die vlaag van verstandsverbijstering kunnen wapenen. In het onderzoek kregen de deelnemers onder meer het logo van mineraalwater in een flesje te zien, samen met positieve of negatieve afbeeldingen. Zoals verwacht, reageerden ze positiever op de logo's die van aantrekkelijke beelden waren voorzien.

Maar daarna kregen de proefkonijnen te horen dat de beelden niets te maken hadden met het merk en werd hen gevraagd een positief beeld op te roepen bij een merk met een negatieve afbeelding. Veel deelnemers hadden daar moeite mee en bleven een positiever gevoel houden bij het logo met aanlokkelijk beeld.

Volgens Sweldens moeten we ons ernstig afvragen of reclames met positieve stimuli wel ethisch verantwoord zijn, omdat consumenten niet volledig controle hebben over de effecten ervan. Hij pleit voor strengere wetgeving. Vooral bij reclames voor kinderen of voor producten zoals sigaretten en alcohol. Het lijkt me lastig om daar wetten op te maken. Je kunt reclamemakers moeilijk verplichten om een bierreclame te maken met lelijke mensen en een treurig muziekje.