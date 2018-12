Miljardairs Fentener van Vlissingen en Jan Zeeman cashen met BinckBank

De directie van BinckBank maakte vanmorgen bekend overeenstemming te hebben met de overname door het Deense Saxo Bank , hier vooral bekend van de wielerploeg. De Denen bieden 6,35 per aandeel, inclusief dividend. Dat is ruim een derde meer dan de beurskoers van afgelopen vrijdag. De in 2000 opgerichte onlinebroker blijkt een fijne investering: via zijn investeringsvehikel Boron Investments bezit John Fentener van Vlissingen 5,38 procent in BinckBank. De 3,82 miljoen aandelen zijn nu 24,2 miljoen euro waard. Tien jaar geleden bezat Fentener van Vlissingen overigens zelfs tien procent, maar dat belang heeft hij al voor de helft verkocht. Niet dat Fentener van Vlissingen - Quote schat zijn vermogen op 1,6 miljard euro - het geld perse nodig heeft. Met dat spaarbankboekje staat hij negende in de Quote 500. Investeerder Jan Kluft, oa rijk geworden met online vergelijker Independer, kocht in 2009 bijna 5 procent in BinckBank. Dat bleek een verstandige beslissing. Zijn 3.795.000 aandelen leveren nu 24,1 miljoen euro op. Een fors bedrag op zijn vermogen dat door Quote eerder op meer dan 60 miljoen euro wordt geschat. Verder lezen na de foto

Zeeman

Wie eveneens profiteert is Jan Zeeman, de inmiddels 76-jarige oprichter en eigenaar van de gelijknamige kledingsuper. Met Navitas BV houdt de in Lage Mierde woonachtige textielbaron 5,17 procent, waarmee hij rond de 24 miljoen euro binnen hengelt. Het geld is een leuk zakcentje op zijn al enorme vermogen van circa een miljard euro.



Spekkoper is verder de Stichting FB Oranjewoud dat 4,99 procent in BinckBank heeft. FB Oranjewoud heeft als doel het sociaal, cultureel en economisch klimaat in Noord-Nederland te verbeteren. ,,Zij mag daartoe uitkeringen doen met een ideële of sociale strekking.’’



De stichting is voortgekomen uit de Friesland Bank. Na de overname van Friesland Bank door Rabobank werd de naam omgedoopt in Fryslan Boppe, wat vervolgens weer is gewijzigd in FB Oranjewoud. Dit omdat de eerdere naam zou suggereren dat enkel Friesland zou kunnen profiteren in plaats van het gehele noorden van Nederland.



Wie niet lijken te profiteren van de overname zijn BinckBank-oprichters Thierry Schaap en Kalo Bagijn. In het Register substantiële deelnemingen en shortposities van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan zij niet vermeld met een substantieel belang dat boven de drempelwaarde van 3 procent uitkomt. Bagijn en Schaap namen in 2008 en 2009 afscheid van BinckBank en richtten vervolgens Brand New Day op.



