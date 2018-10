Minder dan 4 op de 10 betalingen nog contant, DNB is bezorgd

De Nederlandsche Bank (DNB) is bezorgd over het snel dalende gebruik van contant geld. Minder dan 4 op de 10 betalingen verloopt nog contant, blijkt vandaag uit nieuwe cijfers.

De opmars van pinbetalen is afgelopen jaren versneld, mede dankzij de komst van contactloze bankpassen. Sinds mei betalen Nederlanders nog maar 39 procent van de gevallen contant, aldus nieuwe cijfers van DNB en Betaalvereniging Nederland.



Daarmee is het in 2014 door de banken en aanbieders van betaaldiensten gestelde doel gehaald om 60 procent van de Nederlanders elektronisch te laten betalen. Destijds betaalden Nederlanders in 6 op de 10 gevallen met cash.



Coen Voormeulen, directeur Cash van De Nederlandsche Bank is bezorgd. ,,Veel mensen hebben moeite met pinnen: een deel van de ouderen, visueel gehandicapten. Ook zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden.” Hij wijst op storingen en hackers. ,,Cashloos maakt je als samenleving kwetsbaar.”

Volledig scherm Contant betalen in de bus © ANP

Scandinavië

DNB wil dat banken, detailhandel, overheid en belangenclubs afspreken dat contant geld algemeen geaccepteerd blijft. ,,Wij hopen op de poldermanier,” zegt Voormeulen. ,,Lukt dat niet dan kun je aan regels denken. Dat zie je in Scandinavië ook. Het is aan de politiek om te bepalen of regelgeving aangepast moet worden.”



Voormeulen waarschuwt de detailhandel. ,,Zodra grote supermarktconcerns of grote keten geen contant geld meer zou accepteren dan vinden wij dat een groot probleem.”



Een waarschuwing gaat naar gemeenten. Onder meer Amersfoort, Leiden en Tilburg eisen dat burgers een rijbewijs of paspoort met pin betalen. ,,Gemeenten moeten cash gewoon accepteren, zo simpel is het.”

Volledig scherm De groei van pin in beeld sinds begin 2017. Vier jaar terug betaalden Nederlanders nog voor 60 procent contant. © DNB

Naar de rechter

DNB suggereert verder dat een belangenclub als de Consumentenbond naar de rechter zou kunnen stappen als men ergens niet contant kan betalen.



De Betaalvereniging Nederland zegt de uitgestoken hand van DNB te accepteren. ,,Wij hebben ons altijd redelijk opgesteld,” zegt woordvoerder Berend Jan Beugel. Maandagmiddag houdt de vereniging een bijeenkomst om te vieren dat Nederlanders steeds vaker digitaal betalen.



De in 2005 opgerichte Stichting Bevordering Efficiënt Betalen - bedoeld om pinnen te promoten - wordt opgeheven. Tegelijk zegt de vereniging te blijven streven naar minder cashgeld.



De populariteit van elektronisch betalen verschilt overigens sterk per sector. Zo vindt het aantal straataankopen nog voor driekwart contant plaats. Maar pin wint overal terrein. In de horeca wordt voor het eerst vaker met pin afgerekend dan contant.

Jongeren

Grote verschillen zijn er per leeftijdsgroep. Jongeren (19-24 jaar) betalen ruim driekwart van hun aankopen met de pinpas (77 procent). Ouderen (75+) rekenen nog voor 61 procent contant af. Vrouwen, academici, middelbaar opgeleiden en de categorie 55-64 jaar zijn afgelopen jaar vaker gaan pinnen. Hun pingebruik steeg 4 procent.

Volledig scherm Pinautomaten zullen komende jaren geen banklogo's meer kennen. Het automatenpark wordt samengevoegd. © ANP