Minder diensten geëxporteerd naar Duitsland in eerste helft 2021

Osse vleesprodu­cent Dalco komt in Britse handen

29 september OSS - Het van oorsprong Osse familiebedrijf Dalco, gespecialiseerd in vleesvervangers, komt in Britse handen. Het bedrijf wordt in zijn geheel overgenomen door Hilton Food, een van de grootste producenten en verpakkers van vleesproducten ter wereld. De Engelse onderneming had al vijftig procent van de aandelen van het Osse Dalco in bezit.