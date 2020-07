Minister Altmaier: Duitse economie groeit weer vanaf oktober 2020

Boosheid bij Patries na onverwach­te draai Corendon: ‘Mijn huwelijk in Turkije is verpest’

3 juli Een vrouw uit IJsselstein neemt een advocaat in de arm omdat haar huwelijksfeest geen doorgang kan vinden nu reisorganisatie Corendon de komende weken toch geen vluchten naar Turkije uitvoert. De 41-jarige Patries van der Pol wilde deze maand voor haar Turkse familie in Bodrum in het huwelijksbootje stappen met haar Sander, maar door een onverwachte draai van Corendon gaat dat feest gaat nu niet door. ,,We zijn echt woest.”